Фернандинью: "Возможно, нынешний состав "Манчестер Сити" – сильнейший в истории клуба"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандинью рад победе в матче 10-го тура чемпионата Англии над "Вест Бромвичем" (3:2). Хавбек, который стал автором гола в этой встрече, выразил мнение, что нынешний состав горожан является сильнейшим за всю историю клуба.
– Сейчас хорошее время для нас, мы забиваем много голов и выигрываем матчи, – надеюсь, это поможет нам в конце сезона, – приводит пресс-служба "Сити" слова Фернандинью. – Я всегда рад забить гол, особенно против команды с такой сильной обороной, но больше радует сама победа. Я доволен сегодняшним матчем!
Болельщики с удовольствием смотрят наши матчи и с энтузиазмом поддерживают команду, – это мотивирует нас. Возможно, нынешний состав – сильнейший в истории клуба… Время покажет!
Дополнительная информация
https://ru.mancity.com/news/first-team/first-team-news/2017/october/west-brom-v-man-city-pep-reaction