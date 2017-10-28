Фернандинью: "Возможно, нынешний состав "Манчестер Сити" – сильнейший в истории клуба"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандинью рад победе в матче 10-го тура чемпионата Англии над "Вест Бромвичем" (3:2). Хавбек, который стал автором гола в этой встрече, выразил мнение, что нынешний состав горожан является сильнейшим за всю историю клуба.

– Сейчас хорошее время для нас, мы забиваем много голов и выигрываем матчи, – надеюсь, это поможет нам в конце сезона, – приводит пресс-служба "Сити" слова Фернандинью. – Я всегда рад забить гол, особенно против команды с такой сильной обороной, но больше радует сама победа. Я доволен сегодняшним матчем!

Болельщики с удовольствием смотрят наши матчи и с энтузиазмом поддерживают команду, – это мотивирует нас. Возможно, нынешний состав – сильнейший в истории клуба… Время покажет!