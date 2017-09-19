Фернандинью надеется продлить контракт с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандинью надеется начать активные переговоры по поводу продления контракта с клубом, сообщает The Sun. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2018 года. В случае если контракт не будет продлен, бразилец сможет вести переговоры с другими клубами без согласия "Манчестер Сити".

Сообщается, что в услугах 32-летнего хавбека заинтересованы клубы из Испании, Германии, Италии и Франции.

В текущем сезоне Фернандинью провел пять матчей в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями.