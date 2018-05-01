Фернандинью: "И через 100 лет люди будут помнить, как потрясающе играл "Сити" в сезоне-2017/18"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандинью отметил, что его команда имеет шансы побить три рекорда чемпионата Англии. "Горожане", оформившие титул за три тура до конца, выиграли 30 матчей, в которых набрали 93 очка и забили 102 гола.

"Сити" в оставшихся матчах претендует на установление трех рекордов чемпионата Англии - по количеству побед за сезон (31), очков (95) и голов (103).

- У нас есть отличные шансы побить все эти рекорды, и мы должны это сделать, - приводит Goal слова Фернандинью. - В противном случае больше не имеет смысла играть в футбол. У нас есть еще три встречи и мы должны попробовать сделать это. Пройдет 100 лет и люди будут помнить, что "Манчестер Сити" в сезоне-2017/18 побил множество рекорды и показывал потрясающий футбол.

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