08:42 | Футбол — Англия

Фернандинью: "И через 100 лет люди будут помнить, как потрясающе играл "Сити" в сезоне-2017/18"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандинью отметил, что его команда имеет шансы побить три рекорда чемпионата Англии. "Горожане", оформившие титул за три тура до конца, выиграли 30 матчей, в которых набрали 93 очка и забили 102 гола.

"Сити" в оставшихся матчах претендует на установление трех рекордов чемпионата Англии - по количеству побед за сезон (31), очков (95) и голов (103).

- У нас есть отличные шансы побить все эти рекорды, и мы должны это сделать, - приводит Goal слова Фернандинью. - В противном случае больше не имеет смысла играть в футбол. У нас есть еще три встречи и мы должны попробовать сделать это. Пройдет 100 лет и люди будут помнить, что "Манчестер Сити" в сезоне-2017/18 побил множество рекорды и показывал потрясающий футбол.

Таблица чемпионата Англии

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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жек

Ну ты и клоун! Уже все забыли)

10:15

alexansf

к лету все и забудут ..вас и так никто не любит)) вон барса тоже миллионы тратит - так у неё пол команды своих)))а тут за кого болеть англичанам то ??

09:15

Sage

Ой, клоун. Да кому твоой, ни на что не способный сити, в зажравшейся лиге нужен ??? Ещё два года назад говорил, что в ближайшие годы единственным на что-то способным клубом из апл будет Ливерпуль.

09:08

Albertozi

Уверяю тебя,не будут!!!))))

08:51

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