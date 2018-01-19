Фернандинью: "Хочу быть частью "Манчестер Сити" как можно дольше"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандинью считает, что его клуб ждет успешное будущее. По его словам, главный тренер Хосеп Гвардьола ставит "горожанам" атакующий футбол.

- Это клуб с фантастическим будущим, и я хочу быть его частью как можно дольше, - цитирует пресс-служба "Манчестер Сити" Фернандинью. - С Гвардьолой мы сможем выиграть больше трофеев. И, что важно, мы постараемся сделать это, играя привлекательно и в атакующий футбол. Мне приятно быть частью этого клуба.

Напомним, сегодня Фернандинью продлил контракт с "Манчестер Сити" до 2020 года. В текущем сезоне на его счету 30 матчей за клуб и два забитых мяча.