Фергюсон восхищен игрой "Манчестер Сити" при Гвардьоле

Экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон после игры 4-го тура чемпионата Англии между "красными дьяволами" и "Манчестер Сити" (1:2) задержался на стадионе, чтобы лично поздравить с победой наставника "горожан" Хосепа Гвардьолу. Согласно AS, шотландец в разговоре с испанцем выразил восхищение стилем игры "Манчестер Сити".

Напомним, что после назначения Гвардьолы на пост наставника "орлов" Фергюсон заявил, что испанец "не сможет добиться в "Манчестер Сити" тех же успехов, что и в "Барселоне".