17:58 20 апреля | Футбол — Англия

Фергюсон – об отставке Венгера: "Горжусь, что был соперником, коллегой и другом такого великого человека"


Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон назвал Арсена Венгера одним из самых выдающихся тренеров английской премьер лиги. Шотландец признался, что был горд противостоять французу. Ранее Венгер заявил о решении покинуть пост главного тренера "Арсенала" после 22 лет работы.

– Я очень рад за Арсена. Я безмерно уважаю его за ту работу, которую он провел в "Арсенале". Это великое свидетельство его таланта, профессионализма и решительности, что он смог посвятить 22 года своей жизни работе, которую он любит. В эпоху, когда футбольные менеджеры иногда приходят на один или два сезона, это доказывает, насколько он предан "Арсеналу", – цитирует пресс-служба "Манчестер Юнайтед" Фергюсона. – Без сомнения, Венгер является одним из величайших менеджеров английской премьер-лиги, и я горжусь тем, что был соперником, коллегой и другом такого великого человека.

Венгер уходит. Уходит эпоха
Венгер нашего времени. Каким был мир, когда Арсен возглавил "Арсенал"

 

Арсен ВЕНГЕР: 1997 vs. 2018.

 

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!