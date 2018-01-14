Фергюсон - о работе судей: "Что я могу сделать? Застрелить их? Хорошая идея"

Главный тренер "Донкастера" Даррен Фергюсон, который является сыном сэра Алекса Фергюсона, после матча против "Плимута" (1:1) раскритиковал работу судей встречи. По его мнению, в одном из эпизодов арбитры встречи не стали назначать пенальти в ворота соперника.

– Лайнсмен видел, что пенальти был, – цитирует Daily Mail Фергюсона. – У нас очень слабые арбитры. Это был чистейший пенальти. А нам забили с нарушением правил. Это отвратительный уровень судейства. Не увидеть такой пенальти – это позор. Что можно сделать, чтобы исправить ситуацию? Что я могу сделать? Застрелить их? Хорошая идея.