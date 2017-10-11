Фергюсон мог возглавить "Тоттенхэм" вместо "МЮ"

Алекс Фергюсон мог стать главным тренером "Тоттенхэма" в 1984 году, за два года до того, как возглавить "Манчестер Юнайтед". Шотландский специалист работал в "МЮ" на протяжении 26 лет, выиграл с ними в общей сложности 38 трофеев, включая две победы в Лиге чемпионов.

- Я вел переговоры с Алексом Фергюсоном, - цитирует goal.com бывшего президента "шпор" Ирвинга Сколара. - Я сказал ему, что являюсь старомодным парнем и считаю, что важным моментом при заключении договора является рукопожатие. Я сказал ему это при первой же встрече. Это очень важный момент.

Мы продолжали вести переговоры и дошли до контракта. Я спросил: "Мы можем встретиться?". Он согласился. Мы договорились о встрече в Париже. Я спросил: "Ты уверен?". Он ответил: "Да, уверен". У нас был этот важный момент рукопожатия. Увы, как вы знаете, сделка не состоялась. Он никогда не говорил почему. Это было разочарование. Он еще на два года остался в "Абердине".