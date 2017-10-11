Фердинанд сравнил Рэшфорда с Мбаппе и Дембеле

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд сравнил нападающего Маркуса Рэшфорда с Кильяном Мбаппе и Усманом Дембеле. По его словам, англичанину необходимо не останавливаться в своем развитии.

- Давайте вспомним Дембеле, который перешел в "Барселону", и Мбаппе из "ПСЖ". Думаю, что в перспективе Рэшфорд будет столь же хорош, как и эти ребята, - цитирует Goal Фердинанда. - Но они уже доказали свои способности в Лиге чемпионов, а Маркусу это еще только предстоит.

Ему надо работать над собой, не обращая внимания на препятствия. А вообще, мы говорим о молодых игроках. Поэтому не стоит торопиться и утверждать, что он способен на что-то. В том случае, если Рэшфорд будет развиваться, он добьется успеха и станет звездой.