Фердинанд раскритиковал Моуринью за слова о молодых игроках "МЮ"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд отметил, что главный тренер "дьяволов" Жозе Моуринью не должен публично критиковать игроков. Перед матчем 13-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" португалец заявил, что Люку Шоу, Антони Марсьялю, Джесси Лингарду и Маркусу Рэшфорду не хватает характера.

- Когда говоришь, что у нескольких молодых игроков неправильный менталитет, ты ожидаешь, что они станут на твою сторону? Не думаю, что тренер должен публично критиковать, - приводит Goal слова Моуринью. - Из этого нельзя извлечь пользу, хотя это и может быть правдой.

Он может говорить о таком, но это нужно делать без камер. Это не добавляет позитива.