Феллаини продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта контракта с полузащитником Маруаном Феллаини. Новое соглашение с 30-летним бельгийцем рассчитано до лета 2020 года, а также включает опцию продления на один сезон.
Феллаини с 2013 года выступает за "Манчестер Юнайтед". На его счету 156 матчей, 20 голов и 10 голевых передач в составе "Красных дьяволов".
Marouane Fellaini has signed a new #MUFC contract which runs until June 2020, with the option to extend for a further year.– Manchester United (@ManUtd) 29 июня 2018 г.
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