Феллаини продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта контракта с полузащитником Маруаном Феллаини. Новое соглашение с 30-летним бельгийцем рассчитано до лета 2020 года, а также включает опцию продления на один сезон.

Феллаини с 2013 года выступает за "Манчестер Юнайтед". На его счету 156 матчей, 20 голов и 10 голевых передач в составе "Красных дьяволов".