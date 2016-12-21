17:53 21 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Феллаини не намерен покидать "МЮ"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини намерен остаться на "Олд Траффорд". Ранее появились слухи, что "МЮ" хочет продать в январе 29-летнего бельгийца, однако он рассчитывает побороться за место в основном составе. Как сообщает ESPN, наставник "МЮ" Жозе Моуринью также склонен сохранить Феллаини до конца сезона из-за его универсальности.

Напомним, что бельгиец перешел в "МЮ" из "Эвертона" в 2013 году за 27,5 миллиона фунтов стерлингов. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" истекает летом 2018 года.

 

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