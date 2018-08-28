Федерация футбола Египта угрожала Салаху и его агенту судебным иском

Египетская футбольная ассоциация угрожала форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху и его агенту Рами Аббасу судебным иском, сообщает Goal.
По данным издания, агента обвинили в том, что он "иррационален" и пытается требовать, чтобы федерация вела "двойные стандарты" при работе с игроками, а также ему пригрозили судом, если он продолжит вступать в конфликты, которые наносят вред интересам одному из лучших и самых ценных египетских футболистов.
Аббас уже прокомментировал ситуацию, отметив, что ассоциация исказила факты.
– Единственный способ показать, что наши запросы необоснованы – исказить их, – написал агент в своем Твиттере. - Мы никогда не просили, чтоб Мохамеда возили отдельно от остальной команды. Когда мы обсуждали меры безопасности в аэропорту, это было связано только с его прибытием в лагерь сборной Египта. Мы даже знали о самолете задолго до того, как он был презентован, и написали им, но ответ не получили. Мы не просим специального отношенияя. Я был бы очень рад, если бы просьбы, которые сделали для Мохамеда, были предоставлены каждому игроку национальной команды, которая в них нуждается. Что касается безопасности в отеле, это лишь для того, чтоб в дверь спальни Мохамеда не постучали в 2:00 и в 4:00 для автографов и фотографий.
The only way to make our requests seem unreasonable is by distorting them. We never asked for Mohamed to be transported separately from the rest of the team.– Ramy Abbas Issa (@RamyCol) 27 августа 2018 г.
Ранее футболист заявил, что федерация по-прежнему не идет на контакт с ним. Салах сыграл в общей сложности 59 игр за сборную Египта, забив 35 голов.