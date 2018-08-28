Федерация футбола Египта угрожала Салаху и его агенту судебным иском

Египетская футбольная ассоциация угрожала форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху и его агенту Рами Аббасу судебным иском, сообщает Goal.

По данным издания, агента обвинили в том, что он "иррационален" и пытается требовать, чтобы федерация вела "двойные стандарты" при работе с игроками, а также ему пригрозили судом, если он продолжит вступать в конфликты, которые наносят вред интересам одному из лучших и самых ценных египетских футболистов.

Аббас уже прокомментировал ситуацию, отметив, что ассоциация исказила факты.

– Единственный способ показать, что наши запросы необоснованы – исказить их, – написал агент в своем Твиттере. - Мы никогда не просили, чтоб Мохамеда возили отдельно от остальной команды. Когда мы обсуждали меры безопасности в аэропорту, это было связано только с его прибытием в лагерь сборной Египта. Мы даже знали о самолете задолго до того, как он был презентован, и написали им, но ответ не получили. Мы не просим специального отношенияя. Я был бы очень рад, если бы просьбы, которые сделали для Мохамеда, были предоставлены каждому игроку национальной команды, которая в них нуждается. Что касается безопасности в отеле, это лишь для того, чтоб в дверь спальни Мохамеда не постучали в 2:00 и в 4:00 для автографов и фотографий.

The only way to make our requests seem unreasonable is by distorting them. We never asked for Mohamed to be transported separately from the rest of the team. – Ramy Abbas Issa (@RamyCol) 27 августа 2018 г.

Ранее футболист заявил, что федерация по-прежнему не идет на контакт с ним. Салах сыграл в общей сложности 59 игр за сборную Египта, забив 35 голов.