"Фантастический нападающий!" Эден Азар - об Игуаине

Нападающий "Челси" Эден Азар заявил, что новичок "синих" Гонсало Игуаин является фантастическим форвардом. 31-летний аргентинец присоединился к лондонскому клубу 23 января на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

- Игуаин - тот игрок, который нам нужен, - приводит слова Азара Football Italia. - Он - фантастический нападающий. Вы сами можете в этом убедиться, если посмотрите на его карьеру. Он забил много голов во всех клубах, в которых играл. Думаю, Игуаин - один из лучших нападающих в мире.

В текущем сезоне Игуаин выступал за "Милан", в котором провел 22 матча, забил 8 голов и отдал 2 результативных передачи.

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