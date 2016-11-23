20:39 | ФУТБОЛ — Англия

Фанаты заночевали в туалете на "Олд Траффорд" перед матчем "МЮ" - "Арсенал"

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Два болельщика "Манчестер Юнайтед" необычным образом попытались попасть на матч чемпионата Англии против "Арсенала" (1:1). Они провели ночь в туалете на "Олд Траффорд". На стадион они попали вместе с экскурсией, незаметно отделились от нее и спрятались в одной из кабинок. Утром сотрудники безопасности обнаружили безбилетников и передали из полиции. 

Свои приключения студенты сняли на видео. В конце ролика они отметили, что не ели уже практически 36 часов и похвалили уровень безопасности на "Олд Траффорд".

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