Фанаты заночевали в туалете на "Олд Траффорд" перед матчем "МЮ" - "Арсенал"

Два болельщика "Манчестер Юнайтед" необычным образом попытались попасть на матч чемпионата Англии против "Арсенала" (1:1). Они провели ночь в туалете на "Олд Траффорд". На стадион они попали вместе с экскурсией, незаметно отделились от нее и спрятались в одной из кабинок. Утром сотрудники безопасности обнаружили безбилетников и передали из полиции.

Свои приключения студенты сняли на видео. В конце ролика они отметили, что не ели уже практически 36 часов и похвалили уровень безопасности на "Олд Траффорд".