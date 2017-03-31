15:17 | ФУТБОЛ — Англия

Фанаты признали Канте лучшим игроком марта

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Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте был признан болельщиками лучшим игроком марта в чемпионате Англии, сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной ассоциации (PFA). В голосовании приняли участие более 32 тысяч человек. Французский хавбек набрал 11 763 голоса, опередив форварда "Эвертона" Ромелу Лукаку (10 777 голоса) и хавбека "Тоттенхэма" Деле Алли (4069 голосов), которые заняли второе и третье места соответственно. Также в голосовании участвовали Джошуа Кинг из "Борнмута" (3114 голосов), Джейми Варди из "Лестера" (1290 голосов) и Вильфрид Заа из "Кристал Пэлас" (1251 голос).

В этом месяца Н'Голо Канте одержал со своей командой 2 победы – над "Вест Хэмом" (2:1) и над "Стоук Сити" (2:1), но результативными действиями не отметился.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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zux28

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16:15

Ботаникум

Можно подумать, что в "Лестере" Канте блистал результативностью!? У него на поле работа ДРУГАЯ и вот её H'Голо делает ОТМЕННО. И этого парня "синим" непременно надо сохранить в составе к следующему сезону, интересно будет посмотреть на Канте в ЛЧ.

15:36

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