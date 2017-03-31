Фанаты признали Канте лучшим игроком марта

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте был признан болельщиками лучшим игроком марта в чемпионате Англии, сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной ассоциации (PFA). В голосовании приняли участие более 32 тысяч человек. Французский хавбек набрал 11 763 голоса, опередив форварда "Эвертона" Ромелу Лукаку (10 777 голоса) и хавбека "Тоттенхэма" Деле Алли (4069 голосов), которые заняли второе и третье места соответственно. Также в голосовании участвовали Джошуа Кинг из "Борнмута" (3114 голосов), Джейми Варди из "Лестера" (1290 голосов) и Вильфрид Заа из "Кристал Пэлас" (1251 голос).

В этом месяца Н'Голо Канте одержал со своей командой 2 победы – над "Вест Хэмом" (2:1) и над "Стоук Сити" (2:1), но результативными действиями не отметился.