Фанаты "МЮ" запустят над "Олд Траффорд" самолет с баннером против руководства

Фанаты "Манчестер Юнайтед" оплатили пролет самолета с баннером во время домашнего матча чемпионата Англии против "Бернли", сообщает Daily Telegraph. Баннер будет адресован вице-президенту клуба Эду Вудварду и владельцам - семейству Глейзеров: "Ed out - LUHG" ("Эд, уходи - люби "Юнайтед", ненавидь Глейзера" - love United hate Glazer).

На днях бывший капитан "МЮ" Гэри Невилл обвинил Вудварда в саботировании работы главного тренера Жозе Моуринью. Якобы вице-президент не стал приобретать в клуб тех футболистов, которых просил португалец.

Ранее фанаты "МЮ" уже запускали самолет с баннером - в 2014 году они таким оригинальным образом требовали отставки главного тренера Дэвида Мойеса. Через месяц он был уволен.