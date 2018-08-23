Фанаты "МЮ" арендовали самолет для акции против руководства клуба

Фанаты "Манчестер Юнайтед" перед матчем 4-го тура чемпионата Англии против "Бернли", который состоится 2 сентября, проведут акцию против руководства клуба и лично вице-председателя совета директоров Эда Вудворда, сообщает Sun. По информации источника, поклонники "красных дьяволов" арендовали самолет – за час до игры он пролетит над стадионом с баннером, на котором будет написано "ED OUT – LUHG" – "Эд, на выход". Аббревиатура расшифровывается как "Love United Hate Glazers", то есть "Любим "Юнайтед", ненавидим Глейзеров".

Акцию собирались организовать перед игрой 3-го тура премьер-лиги против "Тоттенхэма", но не успели подготовить ее к 27 августа, когда состоится игра.

Примечательно, что аналогичную акцию фанаты "МЮ" устроили в марте 2014 года, выразив недовольство работой занимавшего на тот момент пост главного тренера Дэвида Мойеса.