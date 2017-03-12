23:39 12 марта | ФУТБОЛ — Англия

Фанаты "Миллуолла" скандировали расистские кричалки в адрес Сон Хын Мина

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Главный тренер "Миллуолла" Нил Харрис после поражения в матче 1/4 финала Кубка Англии от "Тоттенхэма" (0:6) критично отозвался о поведении болельщиков его команды. Поклонники "львов" выкрикивали расистские кричалки в адрес нападающего соперника Сон Хын Мина. Фаната клуба скандировали "DVD" и "он продает три за пятерку", намекая на корейское происхождение игрока.

– Мне очень стыдно за поведение наших болельщиков, – приводит BBC слова Харриса. – Если честно, я не слышал эти кричалки, но подобное недопустимо. Надеюсь, будут приняты соответствующие меры. В футболе не должно быть ничего подобно.

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Материалы REN-TV

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