13:11 | ФУТБОЛ — Англия

Фанаты "Ливерпуля" закидали камнями автомобиль Коутинью

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Автомобиль полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью закидали камнями на парковке неподалеку от стадиона "Энфилд", сообщает Mundo Deportivo. Машину разбили фанаты из-за появившейся ранее информации о переходе бразильца в "Барселону".

У транспортного средства, который был припаркован в одном из гаражей стадиона, поврежден кузов, а также выбиты передние боковые стекла.

Ранее сообщалось, что Коутинью может перейти в "Барселону". "Красные" требуют за бразильского полузащитника 90 миллионов евро.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

цивилизация, чё.

13:31