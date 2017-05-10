Фанаты "Ливерпуля" закидали камнями автомобиль Коутинью

Автомобиль полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью закидали камнями на парковке неподалеку от стадиона "Энфилд", сообщает Mundo Deportivo. Машину разбили фанаты из-за появившейся ранее информации о переходе бразильца в "Барселону".

У транспортного средства, который был припаркован в одном из гаражей стадиона, поврежден кузов, а также выбиты передние боковые стекла.

Ранее сообщалось, что Коутинью может перейти в "Барселону". "Красные" требуют за бразильского полузащитника 90 миллионов евро.