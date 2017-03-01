Фанаты "Лестера" начали сбор средств на установку статуи Раньери

Два жителя Лестера начали сбор денег на установку статуи Клаудио Раньери. Болельщики "Лестера" хотят отдать должное итальянскому специалисту, который привел команду в прошлом сезоне к сенсационному чемпионскому титулу. В феврале этого года Раньери был уволен из-за неудовлетворительных результатов в нынешнем сезоне.

Сбор средств ведется через краудфандинг. Планируется собрать 10 тысяч фунтов стерлингов. Сейчас на счету 770 фунтов.