Фанаты "Лестера" начали сбор средств на установку статуи Раньери

Два жителя Лестера начали сбор денег на установку статуи Клаудио Раньери. Болельщики "Лестера" хотят отдать должное итальянскому специалисту, который привел команду в прошлом сезоне к сенсационному чемпионскому титулу. В феврале этого года Раньери был уволен из-за неудовлетворительных результатов в нынешнем сезоне.
Сбор средств ведется через краудфандинг. Планируется собрать 10 тысяч фунтов стерлингов. Сейчас на счету 770 фунтов.
Ботаникум
Синьора Клаудио можно уволить из "Лестера", но из футбольной истории этого клуба его НЕ ВЫЧЕРКНУТЬ! Болельщики имеют право на выражение своей благодарности. Лично я - ЗА.
14:23
Последний Легион
Хорошая идея! Раньери - Величайший триумфатор в истории "Лестера" !!
13:57