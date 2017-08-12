21:24 | Футбол — Англия

Фанаты "Халла" посвятили песню Слуцкому

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Болельщики "Халл Сити" на матче 2-го тура чемпион-лиги против "Бертон Альбион" (4:1) спели песню в честь главного тренера клуба Леонида Слуцкого. Игра стала первой домашней для "Халла" под руководством российского специалиста, а также первой победой в официальном поединке.

Слуцкий победил. И сразу крупно! Как это было  //
Трансляция матча "Халл Сити" - "Бертон Альбион" //
Леонид Слуцкий: "Самый приятный момент дня - песня фанатов в мою честь"

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Nitis

Когда на Халл приходит больше народу, чем на цска.

22:30

crazysun78

Брат Распашных..

22:23

= Даль =

это не Карпин. И вот почему.

22:13

lavrentev01

приятно

21:57

Jean4

Slut sky...ole, ola!

21:56

баламошка

Может они Лёньке подарят Ирландию или хотя бы Уэльс?

21:46

Millwall82

будут обзоры чемпионшипа?

21:32