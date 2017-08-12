Фанаты "Халла" посвятили песню Слуцкому

Болельщики "Халл Сити" на матче 2-го тура чемпион-лиги против "Бертон Альбион" (4:1) спели песню в честь главного тренера клуба Леонида Слуцкого. Игра стала первой домашней для "Халла" под руководством российского специалиста, а также первой победой в официальном поединке.
🇷🇺 Фанаты @HullCity после победы над Бертоном (4:1) спели песню, посвященную российскому специалисту Леониду Слуцкому pic.twitter.com/s7n8I6zPwh– Российские легионеры (@ruslegioners_ru) 12 августа 2017 г.
Слуцкий победил. И сразу крупно! Как это было //
Трансляция матча "Халл Сити" - "Бертон Альбион" //
Леонид Слуцкий: "Самый приятный момент дня - песня фанатов в мою честь"
Nitis
Когда на Халл приходит больше народу, чем на цска.
22:30
crazysun78
Брат Распашных..
22:23
= Даль =
это не Карпин. И вот почему.
22:13
lavrentev01
приятно
21:57
Jean4
Slut sky...ole, ola!
21:56
баламошка
Может они Лёньке подарят Ирландию или хотя бы Уэльс?
21:46
Millwall82
будут обзоры чемпионшипа?
21:32