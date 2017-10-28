20:14 | Футбол — Англия

Фанаты "Халл Сити" забросали поле стадиона теннисными мячами


Фанаты "Халл Сити" устроили акцию протеста во время матча чемпион-лиги против "Ноттингем Форест". Болельщики по ходу игры забросали поле стадиона теннисными мячиками, которые пришлось убирать стюардам и футболистам обеих команд.

Подопечные Леонида Слуцкого на данный момент занимают 17-е место в турнирной таблице. В концовке первого тайма ноттингемцы ведут 1:0.

Трансляция матча "Халл Сити" - "Ноттингем Форест"

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