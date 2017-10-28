Фанаты "Халл Сити" забросали поле стадиона теннисными мячами

Фанаты "Халл Сити" устроили акцию протеста во время матча чемпион-лиги против "Ноттингем Форест". Болельщики по ходу игры забросали поле стадиона теннисными мячиками, которые пришлось убирать стюардам и футболистам обеих команд.

Подопечные Леонида Слуцкого на данный момент занимают 17-е место в турнирной таблице. В концовке первого тайма ноттингемцы ведут 1:0.

Чем занимаются игроки "Халла" во время матча с "Ноттингем Форест"?

Убирают из штрафной теннисные мячи 🎾

Такая акция протеста фанатов "Халла" pic.twitter.com/p88fLMW2PF – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 28 октября 2017 г.

Трансляция матча "Халл Сити" - "Ноттингем Форест"