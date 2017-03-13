Фанаты "Челси" скандируют оскорбительные кричалки в адрес Моуринью

Во время четвертьфинального матча Кубка Англии между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" болельщики "синих" начали оскорблять главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью, сообщает Dailystar. Фанаты скандировали: "Иди на …, Моуринью, иди на …, Моуринью". В ответ на это португальский специалист, ранее возглавлявший лондонцев, показал им три пальца - количество выигранных при нем титулов и указал вниз, намекая, что сделал это на "Стэмфорд Бридж".

Трансляция матча "Челси" - "Манчестер Юнайтед"