23:50 13 марта | ФУТБОЛ — Англия

Фанаты "Челси" скандируют оскорбительные кричалки в адрес Моуринью

0
0
0
0

Во время четвертьфинального матча Кубка Англии между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" болельщики "синих" начали оскорблять главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью, сообщает Dailystar. Фанаты скандировали: "Иди на …, Моуринью, иди на …, Моуринью". В ответ на это португальский специалист, ранее возглавлявший лондонцев, показал им три пальца - количество выигранных при нем титулов и указал вниз, намекая, что сделал это на "Стэмфорд Бридж". 

Трансляция матча "Челси" - "Манчестер Юнайтед"

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ