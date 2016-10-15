Фанаты "Чарльтона" забросали поле игрушечными свиньями

Матч 13-го тура английской лиги 1 между "Чарльтоном" и "Ковентри" был прерван уже на первой минуте. Фанаты хозяев, недовольные последними результатами команды, забросали поле игрушечными свиньями. Бывший клуб Алексея Смертина на данный момент занимает 18-е место в турнирной таблице третьего по силе английского дивизиона и опережает команды из зоны вылета только по дополнительным показателям.

After a pre-match protest march, Charlton v Coventry is immediately delayed as fans throw thousands of toy pigs onto the pitch. #cafc #pusb pic.twitter.com/SGHhu4RvkU – Louis Sealey (@LouisSealey) 15 октября 2016 г.