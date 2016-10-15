17:34 | ФУТБОЛ — Англия

Фанаты "Чарльтона" забросали поле игрушечными свиньями

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Матч 13-го тура английской лиги 1 между "Чарльтоном" и "Ковентри" был прерван уже на первой минуте. Фанаты хозяев, недовольные последними результатами команды, забросали поле игрушечными свиньями. Бывший клуб Алексея Смертина на данный момент занимает 18-е место в турнирной таблице третьего по силе английского дивизиона и опережает команды из зоны вылета только по дополнительным показателям.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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