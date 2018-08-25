Фанаты "Чарльтона" забросали поле чипсами во время матча

Болельщики "Чарльтона" забросали поле стадиона во время матча третьего английского дивизиона (лиги 1) против "Флитвуд Таун". Фанаты выразили протест против владельца клуба Роналда Дачателета. В частности, из-за финансовых проблем было сокращено количество уборщиков, и один из них, опасаясь увольнения, попросил начальство разрешения съесть пачку чипсов на рабочем месте.
Из-за пакетов с чипсами игра была приостановлена на первой минуте. Впоследствии матч возобновился, встреча завершилась вничью - 0:0.
Charlton fans protesting against the owners today by throwing packets of crisps on the pitch.. #CAFC pic.twitter.com/9yQMO7JjpD– Casual Ultra (@thecasualultra) 25 августа 2018 г.