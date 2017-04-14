Фанаты "Чарльтона" и "Ковентри" закидали поле игрушечными свиньями

Болельщики "Чарльтона" и "Ковентри" провели необычную акцию протеста против руководства клубов. Перед стартовым свистком в матче 43-го тура третьего по силе дивизиона Англии, а также по ходу встречи забросали поле игрушечными свиньями, из-за чего арбитру встречи приходилось даже останавливать матч. Болельщики недовольным тем, что команды раньше играли в премьер-лиге, а сейчас идут во второй половине турнирной таблицы третьего дивизиона.