11:23 | ФУТБОЛ — Англия

Фанаты "Арсенала" осудили празднование гола Жиру в стиле "удара скорпиона"

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Болельщики "Арсенала" выразили недовольство тем, как нападающий Оливье Жиру отпраздновал свой гол в ворота "Борнмута" (3:3) в матче 20-го тура чемпионата Англии. По ходу встречи "канониры" уступали со счетом 0:3, но Жиру сделал две голевые передачи, а на последних минутах сравнял счет. Француз отметил гол имитацией "удара скорпиона" – таким приемом он забил победный мяч в ворота "Кристал Пэлас" в предыдущем матче.

В твиттере фанаты "Арсенала" отреагировали на это празднование, посчитав, что отмечать так вырванную ничью у "Борнмута" слишком мелочно.

– Если Жиру не превратится в реального скорпиона и не ужалит всю команду, то я не хочу больше видеть такого, – написал один из болельщиков.

– Это празднование гола – самая неприятная вещь из тех, что я видел. Он упал в моих глазах, – отметил другой фанат.

– Этот танец выглядел странно. Сконцентрируйся на победе – не хвастайся! Это не чемпионский менталитет, – усомнился в характере игрока еще один сторонник "Арсенала".

В таком же духе высказались многие болельщики "канониров".

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Материалы REN-TV

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