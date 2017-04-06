Фанаты "Арсенала" опоздали на матч с "Вест Хэмом", чтобы выразить протест Венгеру

Болельщики "Арсенала" провели акцию протеста, выразив недовольство работой главного тренера команды Арсена Венгера, сообщает Daily Mail. Фанаты не пришли на начало матча 31-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (3:0). Несколько секторов на домашней арене "канониров" пустовали ровно 13 минут. Таким образом поклонники команды напомнили руководству, сколько лет назад "Арсенал" становился чемпионом в последний раз.

Напомним, у Венгера летом истекает контракт с клубом. Стороны пока отказываются от комментариев о дальнейшем будущем французского специалиста, который возглавляет команду с 1996 года.