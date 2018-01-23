Фанаты "Арсенала" не смогли правильно продиктовать фамилию "Мхитарян"

Болельщики "Арсенала" испытали трудности с произнесением по буквам имя новичка лондонского клуба Генриха Мхитаряна. Ведущий канала Arsenal Fan TV попросил продиктовать имя и фамилию армянского хавбека, но почти никто не смог справиться с задачей. Лишь седьмой участник "конкурса" безошибочно назвал все буквы в имени новичка клуба. После этого его попросили продиктовать по буквам "Пьер-Эмерик Обамеянг", но тут и он оказался бессилен.

О трансфере Мхитаряна из "Манчестер Юнайтед" было объявлено 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес. Обамеянг также близок к переходу в лондонский клуб из дортмундской "Боруссии".