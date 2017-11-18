Фанаты "Арсенала" и "Тоттенхэма" подрались после матча. Видео

Болельщики "Арсенала" и "Тоттенхэма" подрались после матча 12-го тура чемпионата Англии, который завершился победой "канониров" со счетом 2:0. В потасовке поучаствовали несколько десятков человек, их пытались разнимать сотрудники полиции.

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