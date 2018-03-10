Фанат "Вест Хэма" украл угловой флажок в матче с "Бернли"

Болельщики "Вест Хэма" устроили акцию простеста во время матча 30-го тура чемпионата Англии против "Бернли" (0:3). После первого гола в ворота "молотобойцев" на поле выбежал один из фанатов, которого удалось быстро выдворить на трибуны.

После второго гола другой болельщик выбежал на поле, схватил угловой флажок и побежал с ним к центру поля. В ситуацию пришлось вмешаться игрокам "Вест Хэма". Флажок у фаната забрали и поставили на место.

Отметим, "Вест Хэм" потерпел третье подряд разгромное поражение. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице с отрывом от зоны вылета в 3 очка.