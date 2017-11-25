Фанат "Норвича" заменил резервного арбитра в матче чемпионшипа

Фанат "Норвича" заменил резервного арбитра во время матча 19-го тура чемпионшипа против "Престон Норт Энд". В концовке игры лайнсмен получил повреждение. Резервный арбитр был готов его заменить, но замены для него самого не было. Судья встречи Тим Робинсон собирался прервать игру, но один из болельщиков предложил свою кандидатуру. Робинсон дал согласие. Фанат получил возможность продемонстрировать десять добавленных ко второму тайму минут, а также замену в составе "Престона". Претензий к его работе в оставшееся время не возникло.

Встреча "Норвича" и "Престона" завершилась вничью - 1:1.