Фанат "Норвича" заменил резервного арбитра в матче чемпионшипа

Фанат "Норвича" заменил резервного арбитра во время матча 19-го тура чемпионшипа против "Престон Норт Энд". В концовке игры лайнсмен получил повреждение. Резервный арбитр был готов его заменить, но замены для него самого не было. Судья встречи Тим Робинсон собирался прервать игру, но один из болельщиков предложил свою кандидатуру. Робинсон дал согласие. Фанат получил возможность продемонстрировать десять добавленных ко второму тайму минут, а также замену в составе "Престона". Претензий к его работе в оставшееся время не возникло.
Встреча "Норвича" и "Престона" завершилась вничью - 1:1.
Just going to leave this here... here's a Norwich fan (@spud1902) being 4th official at today's game, with Preston bringing a sub on in the 103rd minute when we'd had 10 minutes added on initially. The off-the-field antics were more interesting than what we saw on it #NCFC #PNE pic.twitter.com/JG50cq8lgc– Matty (@MatthewSoakell) 25 ноября 2017 г.