23:45 | ФУТБОЛ — Англия

Фанат "Эвертона" скончался во время матча со "Стоук Сити"

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"Эвертон" в своем официальном твиттере объявил о смерти фаната команды во время сегодняшнего матча 3-го тура чемпионата Англии против "Стоук Сити". 51-летний болельщик плохо себя почувствовал в начале второго тайма и был доставлен в больницу. Несмотря на все реанимационные действия врачей, человек скончался. "Эвертон" планирует оказывать всяческую поддержку семье умершего фаната.

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