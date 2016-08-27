Фанат "Эвертона" скончался во время матча со "Стоук Сити"

"Эвертон" в своем официальном твиттере объявил о смерти фаната команды во время сегодняшнего матча 3-го тура чемпионата Англии против "Стоук Сити". 51-летний болельщик плохо себя почувствовал в начале второго тайма и был доставлен в больницу. Несмотря на все реанимационные действия врачей, человек скончался. "Эвертон" планирует оказывать всяческую поддержку семье умершего фаната.

We are deeply saddened to report that the 51-year-old fan taken ill during today’s game has passed away in hospital. pic.twitter.com/8BejNOLdFP – Everton (@Everton) 27 августа 2016 г.