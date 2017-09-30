Фанат "Арсенала" из Косово назвал сына в честь любимого клуба

Фанат "Арсенала" из Косово Астрит Дервишай назвал сына в честь любимого клуба, сообщает Goal. Болельщик назвал сына Арсеналом. Отметим, что ранее в семье Дервишая родилась дочь, которую болельщик "канониров" назвал Арсеной.

Косовар утверждает, что болеет за клуб из Лондона более 20 лет. Он отметил, что его жена не возражала против таких имен для детей.