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11:56 | Футбол — Англия

Фанат "Арсенала" из Косово назвал сына в честь любимого клуба

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Фанат "Арсенала" из Косово Астрит Дервишай назвал сына в честь любимого клуба, сообщает Goal. Болельщик назвал сына Арсеналом. Отметим, что ранее в семье Дервишая родилась дочь, которую болельщик "канониров" назвал Арсеной.

Косовар утверждает, что болеет за клуб из Лондона более 20 лет. Он отметил, что его жена не возражала против таких имен для детей.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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sb1006

Это тоже из раздела спортивных новостей ?

12:46

Thergothon

Кстати, не самое плохое имя ) Да и Галатасарая - тоже. Вот если б назвали Шинник, Энергомаша или Текстильщик - было б хуже))

12:39

armi

Жаль мне таких детей. Представляете мальчика или девочку с именем ГАЛАТАСАРАЙ???

12:20