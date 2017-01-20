21:55 20 января | ФУТБОЛ — Англия

Фабрицио Раванелли: "Конте способен сделать "Челси" чемпионом"

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Бывший нападающий сборной Италии Фабрицио Раванелли выразил уверенность, что его соотечественник Антонио Конте способен привести "Челси" к победе в чемпионате Англии. Лондонцы занимают первое место после 21 тура, на 7 очков опережая ближайшего преследователя "Тоттенхэм".

- Еще до того, как стать тренером, он был хорошим человеком, который всегда был честен с людьми, - цитирует Sky Sports Раванелли. - А если ты потрясающий человек, то легко стать потрясающим тренером. Он выиграл все в качестве игрока и всегда имел сильный характер, что очень важно для тренера.

Уверен, "Челси" способен выиграть чемпионат. "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" отстают от "Челси". Лондонцы сильны в атаке и обороне. Думаю, они станут чемпионами.

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Материалы REN-TV

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