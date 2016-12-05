Фабрегаса не стали дисквалифицировать

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас не будет дисквалифицирован за поведение в матче 14-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (3:1), информирует официальный сайт футбольной ассоциации Англии.

В конце этой встречи произошла потасовка: нападающий "Ман Сити" Серхио Агуэро грязным приемом повалил на газон защитника лондонцев Давида Луиза. Это возмутило всех одноклубников бразильца. Тут же Фабрегас сказал что-то неприятное хавбеку Фернандинью и дал ему пощечину.

Бразилец в свою очередь оттолкнул испанца. В итоге Агуэро и Фернандинью получили по красной карточке. Напомним, что Агуэро после дополнительного рассмотрения инцидента получил четырехматчевую дисквалификацию, а Фернандинью наказан на три матча.

