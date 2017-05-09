Фабрегас расстроился из-за незасчитанной передачи в матче с "Мидлсбро"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас расстроился, узнав, что ему не засчитали голевую передачу в матче 36-го тура чемпионата Англии против "Мидлсбро" (3:0). В микст-зоне после игры журналисты сообщили футболисту, что его передача не была засчитана.

В текущем сезоне чемпионата на его счету 4 гола и 10 передач.