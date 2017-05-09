14:18 | ФУТБОЛ — Англия

Фабрегас расстроился из-за незасчитанной передачи в матче с "Мидлсбро"

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Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас расстроился, узнав, что ему не засчитали голевую передачу в матче 36-го тура чемпионата Англии против "Мидлсбро" (3:0). В микст-зоне после игры журналисты сообщили футболисту, что его передача не была засчитана.

В текущем сезоне чемпионата на его счету 4 гола и 10 передач.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Расстроился из-за того, что опять с Венгером никаким чемпионом не станет. Переходи в Спартак, лол!)

14:24