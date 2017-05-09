Фабрегас расстроился из-за незасчитанной передачи в матче с "Мидлсбро"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас расстроился, узнав, что ему не засчитали голевую передачу в матче 36-го тура чемпионата Англии против "Мидлсбро" (3:0). В микст-зоне после игры журналисты сообщили футболисту, что его передача не была засчитана.
В текущем сезоне чемпионата на его счету 4 гола и 10 передач.
Cesc Fabregas’ brilliant reaction to losing an assist after Chelsea win over Borohttps://t.co/lHWTkapjmD– 101 Great Goals (@101greatgoals) 9 мая 2017 г.
баламошка
Расстроился из-за того, что опять с Венгером никаким чемпионом не станет. Переходи в Спартак, лол!)
14:24