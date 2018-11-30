Фабрегас рассказал о своем будущем в "Челси"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас заявил, что намерен остаться в команде до конца сезона. Ранее СМИ сообщали, что 31-летний испанец может в январе перейти в "Милан".

- Я ни с кем не вел переговоры, - приводит слова Фабрегаса Football Espana. - В январе я могу подписать предварительное соглашение с одним из клубов. Но прямо сейчас я могу сказать, что останусь в "Челси" до конца сезона. Я счастлив в Лондоне. Это самое главное. Но, конечно, каждый футболист хочет играть больше.

В текущем сезоне Фабрегас провел 9 матчей за "Челси" и забил 1 гол.

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