Фабрегас рассказал, что в 2004 году он бросил пиццу в лицо Фергюсону

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас в эфире программы A League of Their Own признался, что во время выступления за "Арсенал" в 2004 году он после проигранного матча премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (0:2) попал пиццей в лицо главному тренеру манкунианцев Алексу Фергюсону. Отметим, что в этой встрече "МЮ" не позволил лондонцам продлить серию без поражений до 50 матчей.

Ранее об этом инциденте рассказывал экс-защитник "канониров" Мартин Киоун.

- Это сделал парень из Испании, отличный технарь. Он показал отличную технику даже в обращении с пиццей. Он швырнул ее, будто фрисби, - отметил он.

- Да, это был я! Но Киоун лжет, - отметил Фабрегас. – Я помню, что он стоял передо мной и бил кого-то. Он не мог ничего видеть.