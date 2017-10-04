Фабрегас рассказал, что в 2004 году он бросил пиццу в лицо Фергюсону

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас в эфире программы A League of Their Own признался, что во время выступления за "Арсенал" в 2004 году он после проигранного матча премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (0:2) попал пиццей в лицо главному тренеру манкунианцев Алексу Фергюсону. Отметим, что в этой встрече "МЮ" не позволил лондонцам продлить серию без поражений до 50 матчей.
Ранее об этом инциденте рассказывал экс-защитник "канониров" Мартин Киоун.
- Это сделал парень из Испании, отличный технарь. Он показал отличную технику даже в обращении с пиццей. Он швырнул ее, будто фрисби, - отметил он.
- Да, это был я! Но Киоун лжет, - отметил Фабрегас. – Я помню, что он стоял передо мной и бил кого-то. Он не мог ничего видеть.
#ALOTO EXCLUSIVE!!! @cesc4official comes clean about that moment with Sir Alex. Get more juicy gossip on Thursday at 9pm. #BattleOfTheBuffet pic.twitter.com/yARvejMJWV– Sky 1 (@sky1) 4 октября 2017 г.