Фабрегас подарил Линекеру футболку Месси. Видео

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас во время интервью экс-форварду сборной Англии Гари Линекеру передал подарок от бывшего партнера по "Барселоне" Лионеля Месси. Хавбек лондонцев вручил ему игровую футболку аргентинца с автографом.
- У меня уже есть футболка "Барселоны", но не Месси, - отметил Линекер.
Напомним, Фабрегас - воспитанник "Барселоны". Он выступал за молодежный состав сине-гранатовых с 1997 по 2003 год, после чего перешел в "Арсенал". За основной состав каталонцев он играл с 2011 по 2014 год, после чего перешел в "Челси".
Lionel Messi has got a little present for @GaryLineker, via @cesc4official...– Match of the Day (@BBCMOTD) 2 ноября 2017 г.
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