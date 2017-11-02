Фабрегас подарил Линекеру футболку Месси. Видео

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас во время интервью экс-форварду сборной Англии Гари Линекеру передал подарок от бывшего партнера по "Барселоне" Лионеля Месси. Хавбек лондонцев вручил ему игровую футболку аргентинца с автографом.

- У меня уже есть футболка "Барселоны", но не Месси, - отметил Линекер.

Напомним, Фабрегас - воспитанник "Барселоны". Он выступал за молодежный состав сине-гранатовых с 1997 по 2003 год, после чего перешел в "Арсенал". За основной состав каталонцев он играл с 2011 по 2014 год, после чего перешел в "Челси".