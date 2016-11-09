Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас отказался перейти в "Вест Хэм", сообщает Daily Star. Испанец намерен продолжить карьеру в другом топ-клубе. Ранее сообщалось, что "синие" намерены отдать хавбека в аренду. "Вест Хэм" хотел воспользоваться услугами полузащитника до конца сезона. "Челси" был даже готов оплатить часть зарплаты игрока. В этом сезоне Фабрегас провел в составе команды 6 матчей, забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу.