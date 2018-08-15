Фабинью: "Знал, с какой конкуренцией встречусь в "Ливерпуле"

Полузащитник "Ливерпуля" Фабинью не переживает по поводу того, что остался в запасе на первый матч премьер-лиги с "Вест Хэмом" (4:0). Бразилец перешел в "Ливерпуль" этим летом из "Монако".

– Когда я переходил в "Ливерпуль", прекрасно понимал о конкуренции, с которой столкнусь в центре поля, – цитирует A Bola Фабинью. – У нас на самом деле очень хорошая команда. Моя предсезонная подготовка была очень хорошей. Но, конечно, "Ливерпуль" играл не так, как "Монако". Там было два центральных полузащитника, а здесь – три.