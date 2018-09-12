Фабинью: "Челси" ошибся, отдав Бакайоко "Милану"

Полузащитник "Ливерпуля" Фабинью считает, что "Челси" ошибся, отдав Темуе Бакайоко в аренду "Милану". По его словам, Бакайоко еще проявит свой уровень.

– Я смотрел несколько матчей "Челси" в прошлом сезоне, и он выглядел хорошо, – цитирует Yahoo Фабинью. – Конечно, первый сезон в клубе всегда будет сложным. Но не ожидал, что он уйдет. Теперь у "Милана" есть отличный игрок. Уверен, что он будет показывать тот же футбол, какой демонстрировал в "Монако". "Челси" совершил большую ошибку. Наверняка он вернется в Англию и покажет всем, на что способен.