FA выступила с заявлением в связи с терактом в Лондоне

Футбольная ассоциация Англии (FA) сообщила, что в связи с сегодняшним терактом в Лондоне матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между национальной сборной против Литвы начнется с минуты молчания. В историческом райное Вестминстер произошла стрельба. Сообщалось о четырех погибших и 20 пострадавших. Нападавший был застрелен полицией. Произошедшее рассматривается местными властями как теракт.

Отмечается, что минуту молчания хотели организовать и перед сегодняшним товарищеским матчем Германия – Англия, но власти посчитали, что еще слишком рано организовывать жест поддержки семьям пострадавших и погибших.