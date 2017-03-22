22:29 | ФУТБОЛ — Англия

FA выступила с заявлением в связи с терактом в Лондоне

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Футбольная ассоциация Англии (FA) сообщила, что в связи с сегодняшним терактом в Лондоне матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между национальной сборной против Литвы начнется с минуты молчания. В историческом райное Вестминстер произошла стрельба. Сообщалось о четырех погибших и 20 пострадавших. Нападавший был застрелен полицией. Произошедшее рассматривается местными властями как теракт.

Отмечается, что минуту молчания хотели организовать и перед сегодняшним товарищеским матчем ГерманияАнглия, но власти посчитали, что еще слишком рано организовывать жест поддержки семьям пострадавших и погибших.

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Материалы REN-TV

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