16:56 | ФУТБОЛ — Англия

FA ввела четвертую замену в матчах Кубка Англии

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Футбольная ассоциация Англии (FA) разрешила четвертую замену с матчей четвертьфинала Кубка страны, информирует официальный сайт организации. Ее можно будет проводить только в дополнительное время.

Напомним, что в четвертьфинале 11 марта сыграют "Мидлсбро" и "Хаддерсфилд", а также "Арсенал" с "Линкольн Сити". 12 марта пройдет матч "Тоттенхэм""Миллуолл", а 13 марта сыграют "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/cup/2016-2017/playoff/

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