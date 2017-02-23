FA ввела четвертую замену в матчах Кубка Англии

Футбольная ассоциация Англии (FA) разрешила четвертую замену с матчей четвертьфинала Кубка страны, информирует официальный сайт организации. Ее можно будет проводить только в дополнительное время.

Напомним, что в четвертьфинале 11 марта сыграют "Мидлсбро" и "Хаддерсфилд", а также "Арсенал" с "Линкольн Сити". 12 марта пройдет матч "Тоттенхэм" – "Миллуолл", а 13 марта сыграют "Челси" и "Манчестер Юнайтед".