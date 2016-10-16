FA рассмотрит слова Моуринью в отношении арбитра

Футбольная ассоциация Англии (FA) рассмотрит слова главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в отношении арбитра Энтони Тэйлора, информирует Mirror. По мнению португальца, этот судья не справится со своей работой на матче 8-го тура чемпионата Англии между "МЮ" и "Ливерпулем".

– Я извлек урок из того, что меня уже много раз наказывали за мои слова об арбитрах, – сказал Моуринью. – Так что я не хочу ничего говорить об этом. Мистер Тэйлор очень хороший судья, однако считаю, что ему придется работать под давлением в предстоящей встрече. Матч будет непростой, поэтому арбитру будет трудно показать хорошее судейство.

Ранее болельщики также подвергли критике решение о назначении Тэйлора на эту встречу. Арбитр родом из Уитеншоу – пригорода Манчестера. Матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" состоится 17 октября. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.