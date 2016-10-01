FA расследует утверждения Реднаппа по поводу ставок

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование в отношении слов бывшего главного тренера "Тоттенхэма" Харри Реднаппа, информирует Sky Sports. Ранее наставник заявил, что его футболисты делали ставки на свои матчи. В частности, речь шла об одной встрече, в которой у подопечных Реднаппа не было турнирной мотивации. Ожидалось, что на поле выйдет неосновной состав, поэтому коэффициенты на победу были достаточно высокими. В итоге команда сыграла лучшим составом и легко выиграла.

Интервью Реднаппа было записано скрытыми камерами журналистом газеты Telegraph. Издание провело специальное 10-месячное расследование, направленное на поиск доказательств взяточничества в английском футболе. Ранее газета уличила в коррупции главного тренера сборной Англии Сэма Эллардайса, в результате чего он был отправлен в отставку.