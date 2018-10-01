FA приостановила деятельность агента Бэйла

Футбольная ассоциация Англии (ФА) приостановила деятельность агента Дэвида Манассеха, утверждает Sky Sports. Сообщается, что он был оштрафован на 50 тысяч фунтов стерлингов за попытку заключить контракт с игроком, которому не исполнилось 16 лет. По правилам ассоциации контракт между футболистом и агентом может быть заключен не раньше, чем 1 января года, в котором игроку исполнится 16 лет.

Манассех является управляющим директором агентства "Стеллар". Его клиентами такие известные футболисты, как Гарет Бэйл ("Реал"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед") и Джордан Пикфорд ("Эвертон").