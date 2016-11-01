FA предъявила обвинения Моуринью

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью получил обвинение в неподобающем поведении в матче 10-го тура премьер-лиги против "Борнмута" (0:0), сообщает пресс-служба FA. Решение об открытии дисциплинарного дела был принято сегодня Футбольной ассоциацией Англии.

Португальца обвиняют в том, что он оскорблял судью в матче с "Борнмутом". За это тренер был удален со скамьи запасных. Свои объяснения по этому поводу Моуринью должен дать до 4 ноября, после чего будет принято решение о его наказании.